Alle Wände voll mit Vinyl-Schallplatten

Er selbst schätze genau das an den alten Schallplatten sehr, erzählte Mandoki. "Im Klavierzimmer bei mir zu Hause sind an allen drei Wänden vom Boden bis zur Decke unzählige Vinyl-Schallplatten, die durch mein radikal intensives Leben als Musiker zusammenkamen. Und es ist immer ein schöner Moment, wenn man einen Klassiker von Jethro Tull bis Deep Purple mal rauszieht an einem winterlichen Abend und am Kaminfeuer bei einem guten Wein in aller Ruhe Vinyl anhört, während das Smartphone in einem anderen Zimmer liegt."