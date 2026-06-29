Musik Madonna kehrt mit "Confessions II" zurück ins Rampenlicht

Los Angeles/New York - Ein erstes Tattoo mit 62, Provokationen, die den Vatikan auf den Plan riefen, und immer wieder Neuerfindungen: Madonna blickt auf eine Karriere zurück, in der sie viele Grenzen verschoben hat. Nun bringt die Pop-Ikone mit "Confessions II" erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum heraus. Der Titel knüpft an ihr 2005 erschienenes Erfolgsalbum "Confessions on a Dance Floor" mit Hits wie "Hung Up" an. Ganz in Madonnas Manier sorgt bereits die Kampagne zum Album vor der Veröffentlichung am 3. Juli für Gesprächsstoff.