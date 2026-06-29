Musik Madonna kehrt mit "Confessions II" zurück ins Rampenlicht

Madonna hat heute ihre eigene Auslegung von Glauben. In einem Podcast-Interview sagte sie kürzlich, sie glaube an das Universum, und daran, dass ihr Schutzengel in ihren schwierigsten Zeiten zur Seite gestanden hätten - etwa als sie mit gerade einmal 17 Jahren nach New York zog, ohne Geld und ohne Freunde. "Im ersten Jahr wurde ich mit vorgehaltener Waffe überfallen, auf das Dach eines Gebäudes gezerrt, wo ich mit einem Messer im Rücken vergewaltigt wurde. Außerdem wurde dreimal in meine Wohnung eingebrochen", erzählte Madonna dem Magazin "Harper's Bazaar" in einem früheren Interview.