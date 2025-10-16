Musik "Looking for Freedom" - Schlagerkönig Jack White ist tot

David Hasselhoff ("Knight Rider", "Baywatch") verdankt dem von White geschriebenen Welthit "Looking For Freedom" Millionenverkäufe. Auch andere Weltstars wie Paul Anka, Jermaine Jackson, Tony Christie und Engelbert Humperdinck vertrauten dem Berliner White ihre Produktionen an.

Musikalisch war er es in den vergangenen Jahren ruhiger um ihn geworden. "Ich habe Gott sei Dank noch in einer Zeit gelebt, wo man wirklich noch eine Million Platten verkaufen konnte oder sogar mal fünf Millionen, aber heute wird ja nur noch runtergeladen", sagte White im Jahr 2015.

"Dieses ganze Klauen ist alles nicht mehr mein Ding. Außerdem ist es sehr schwierig geworden, mit Künstlern im TV stattzufinden." Vor "diesen angeblichen Fernsehgöttern" den Bückling zu machen, darauf hatte er keine Lust. Jack Whites Lieder, die bleiben.