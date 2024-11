Musik Linkin Park bricht Rekorde an Chartspitze

Ihr Song "The Emptiness Machine" führt nun bereits zum elften Mal die Single-Charts an. Mit "Heavy Is The Crown" klettern sie von der 14 auf die Drei, der Song "Two Faced" steigt direkt auf der Fünf neu ein. Damit sind sie laut GfK Entertainment die erste Band überhaupt, die drei Songs gleichzeitig in die Top Fünf befördert. Und das ist nicht alles - mit "Over Each Other" (11) und den Dauerbrennern "In The End" (42) und "Numb" (55) ergattern sie weitere Plätze in der Hitliste.