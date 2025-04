Davidstern-Video führt zu Verleumdungs-Prozess

Das Video verbreitete sich stark in den sozialen Netzwerken. Doch schon bald gab es Zweifel an seiner Version. Ofarim kam wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht. In dem Prozess räumte er die Vorwürfe ein und entschuldigte sich knapp bei dem Hotelmitarbeiter. Nach Zahlung einer Geldauflage wurde das Verfahren daraufhin eingestellt.