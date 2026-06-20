Musik: Konzertreihe mit Tausenden Künstlern beginnt im Kloster

Mehr als 3.000 Künstler und 26 Spielstätten

Als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen geht das Festival mit rund 150 Veranstaltungen und mehr als 3.000 Künstlern an 26 Spielstätten über die Bühne. Insgesamt gibt es laut den Veranstaltern rund 130.000 Eintrittskarten. Zu den Spielstätten zählen auch Weingüter und Schlösser sowie ein Museum, ein Theater und ein Gestüt.