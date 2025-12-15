Köln - Ein berühmtes Lied von Xavier Naidoo heißt "Wo willst du hin?". Viele Fans des Soul-Sängers haben diese Frage jüngst sehr entschieden mit dem Wort "Köln" beantwortet - denn dort will der 54-Jährige am Dienstag (16. Dezember) sein Konzert-Comeback nach sechs Jahren Pause geben. Nachdem 15.000 Tickets schnell ausverkauft waren, kündigten die Veranstalter unverzüglich eine Zusatz-Show für den 17. Dezember an. Das Interesse war offenbar groß - ebenso die Frage, wie man dieses Comeback bewerten sollte.