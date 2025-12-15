Beim Kauf eines Tickets aber allein mit der guten Musik zu argumentieren, sei aus seiner Sicht allerdings schwierig. "Nach allem, was Naidoo öffentlich vertreten hat, kann man nicht einfach sagen: "Mich interessiert das Politische nicht, ich mag nur die Stimme." Damit macht man es sich zu einfach", sagt Kleiner. Naidoos antisemitischen Chiffren seien keine Randnotiz gewesen - man habe sie als Ausdruck einer Haltung interpretieren können. "Wer seine Musik hört oder ein Konzert besucht, sollte sich zumindest fragen, was er damit unterstützt oder normalisiert."

Dass es dennoch eine große Nachfrage gibt, hält Kleiner gleichwohl für einleuchtend. "Die Loyalität vieler Fans ist so eng mit der eigenen Identität verknüpft, dass problematische Haltungen ausgeblendet werden. Man bleibt dem Künstler treu", sagt er. "Ähnlich wie man Freundinnen oder Freunden treu bleibt, selbst wenn sie schwierige Wege einschlagen."