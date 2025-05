Traunstein - Der österreichische Liedermacher und Popsänger Wolfgang Ambros (73) hat am Sonntag ein Konzert in Traunstein in Bayern kurzfristig abgesagt. Das teilt das Traunsteiner Frühlingsfest auf seiner Facebook-Seite mit. "Wolfgang Ambros befindet sich kurzfristig in stationärer ärztlicher Behandlung", heißt es dort.