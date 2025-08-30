Musik Konstantin Wecker kann nicht mehr Klavier spielen

München - Der Musiker Konstantin Wecker (78) kann nicht mehr Klavier spielen. Grund ist seinen Angaben zufolge eine Schädigung von Nerven in seinen Händen. "Gerade die linke Hand hatte immer wieder Ausfälle. Ich nahm es anfangs nicht ernst, dachte mir, vielleicht hast du einfach einen schlechten Tag, das vergeht schon wieder. Aber es verging nicht. Ein schleichender Prozess, bei dem es von Woche zu Woche immer schlimmer wurde", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe). Eine genaue Diagnose gebe es nicht.