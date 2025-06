Bei der Show will Legend zurückblicken auf zwei Jahrzehnte im Musikgeschäft. "Es hat einfach Spaß gemacht und war auch mit etwas Nostalgie verbinden, zu diesen Songs zurückzugehen, von denen ich einige lange nicht mehr gespielt habe", sagte der Sänger ("All of me") der dpa. "Es ist fast so, als würde man die Uhr 20 Jahre zurückdrehen."