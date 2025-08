Der Landkreis Hildburghausen ist um einen Ort in der „Straße der Musik“ im mitteldeutschen Raum reicher. Am Sonntagnachmittag wurde Harras aufgenommen. Diese Aufnahme fand bei der Eröffnung der Orgelwoche in Südthüringen, im Landkreis Hildburghausen, sowie der Eröffnung der Straße der Musik Mitteldeutschlands in diesem Jahr in der Harraser Jakobuskirche statt. 2023 war es Bedheim und im vergangenen Jahr Hildburghausen, die in die Musiktourismusroute Mitteldeutschlands aufgenommen wurden. Damit wird Musikgeschichte, werden Musikgeschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erlebbar.