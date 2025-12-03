Musik-Jahresliste Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn

Weltweit und auch in Deutschland war "Fourth Wing –

Flammengeküsst" von Rebecca Yarros das bei Spotify meistgestreamte Hörbuch.

Lady Gaga beim Streamingdienst Deezer auf Platz eins

Bei Deezer lag Lady Gaga weltweit und Taylor Swift deutschlandweit auf Platz eins. Apple Music veröffentlicht seine Jahrescharts erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern.

"Wrapped" ist ein beliebtes und in den sozialen Medien viel geteiltes Format. Es wird jährlich Anfang Dezember veröffentlicht. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit.

Andere Streamingdienste

Schon lange können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten auch bei anderen Anbietern verfolgen. Ein Geheimtipp unter vielen Musikfans ist der Online-Musikdienst "Last.fm".

Neben Spotify gibt es weitere Streamingdienste wie etwa Deezer, Tidal, Apple Music oder YouTube Music. Viele Musikerinnen und Musiker kritisieren schon lange, dass sie für ihre Musik bei Anbietern wie Spotify zu wenig bezahlt bekommen. Die Vergütung ist je nach Anbieter und Künstler unterschiedlich.