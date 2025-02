Apropos: Gitarrist Rick McPhail hat zwar noch mitgewirkt an der Entstehung des Albums. Nach den Aufnahmen aber nahm sich der gebürtige Amerikaner für unbestimmte Zeit eine "Auszeit": Tocotronic sind nun wieder ein Trio. Just so wie in den Anfangstagen Mitte der Neunziger als die Band mit ihrem alternativ-studentischen Look auch modemäßig Trends setzte: Tocotronic und ausgewaschene Trainingsjacken wurden dereinst in einen Atemzug genannt.