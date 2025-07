Auf Orgelmusik muss man sich einlassen – gar keine Frage. Vor allem Jüngere werden sich mit den Tönen, die eine Kirchenorgel so von sich gibt, schwertun. Das hat Gründe: Zum einen vermögen die mitunter aus der Zeit gefallenen Lieder aus dem evangelischen Kirchgesangbuch nicht jeden zu begeistern. Sie sind es, mit denen wohl die meisten Orgelmusik verbinden. Zum anderen macht nicht jedes Instrument, das sich in hiesigen Dorfkirchen findet, bella figura. Soll heißen: Weder gibt es im Süden Thüringens eine Stradivari der Kirchenorgeln, noch sind alle Instrumente im besten Zustand. Schließlich kann auch nicht jeder Orgelspieler Bachs d-Moll Toccata ergreifend in die Tasten hauen – wobei dieses Werk in hiesigen Kirchen mangels genügend großem Resonanzraum auch nicht besonders gut klingen würde. Und mitunter ist es auch kein besonders schönes Vergnügen, auf harten Kirchenbänken zu hocken und Musik zu lauschen.