Musik in Bachfeld: Argentinische Nacht

„Während der Tango Argentino ein Ausdruck der Melancholie, der Trauer und des unbändigen Stolzes des Argentiniers ist, drückt die Milonga Freude aus, ist Lust am Leben und vor allem an der Musik“, heißt es in der Ankündigung. Das Ensemble besteht aus drei Musikern und wird begleitet von der Stimme von Marlena Grandoni. 2004 von Andreas Grandoni gegründet, geben die Musiker heute Konzerte in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz.