Musik: Igor Levit gründet eigenes Label - gegen Konformismus

Berlin - Starpianist Igor Levit hat ein eigenes Plattenlabel gegründet. Es heißt "No Silence". Auf der Internetseite des Labels schreibt der Musiker: "Unsere Welt kann nie genug Stimmen haben, die künstlerisch intervenieren". Er wolle ein Netzwerk schaffen, das Künstler dabei unterstützt, ihr eigenes Werk so selbstbewusst wie nur irgend möglich in die Welt hinauszutragen. ""No Silence" ist nicht einfach Label, "No Silence" ist Haltung. Für Schönheit, für Mut, gegen Konformismus, gegen Extremismus, für Menschlichkeit."