Musik: Helene Fischer stellt ihre Tour 2026 vor

Sängerin hatte sich Zeit für die Familie genommen

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. "Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben." Sie führte aus: "In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen."