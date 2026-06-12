Musik Happy Birthday - Das Jubiläumsalbum der Sportfreunde Stiller

Aus dem Atomic Café ans Brandenburger Tor

Die 30-jährige Bandgeschichte begann zu Studienzeiten an der Uni und im legendären Atomic Café in München. Von dort aus starteten die drei Musiker eine Karriere, die sie 2006 ans Brandenburger Tor brachte. Als Lieferanten des Soundtracks für das Fußball-Sommermärchen während der Weltmeisterschaft in Deutschland waren die drei Musiker fast so berühmt wie die Mannschaft um Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger und Co.

Die Krise und das große Schweigen

Die pünktlich zum Album ausgestrahlte Doku thematisiert auch eine große Krise zwischen den Musikern und Freunden, als Sänger Brugger feststellte, dass er ausgebrannt sei, eine Pause brauche für sich und seine junge Familie - und als vor allem Drummer Weber das nicht verstehen konnte.

Sie erzählt vom großen Schweigen zwischen den Freunden und davon, wie schwer es war, dieses Schweigen zu überwinden - und wie sehr sich diese Anstrengung dann doch gelohnt hat. "Es ist dieser Sportfreunde-Vibe, der dann sofort aufkommt, wenn wir Drei zusammen sind", sagt Sänger Brugger.

Zukunftspläne: Japan und die Ukraine

Derzeit sind die Musiker auf Tournee, auf einer "Konzertreise" mit dem grammatikalisch eigenwilligen und an einen ihrer ersten Songs erinnernden Titel "30 wunderbaren Jahren". Dutzende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen es bis Oktober werden, viele davon sind ausverkauft.

Bleiben denn nach allem, was die Drei zusammen schon erlebt haben, noch Pläne, Wünsche und Träume? "Ich würde gerne in Japan spielen", sagt Brugger. Und Bassist Linhof: "Ich würde gerne in der Ukraine spielen. Ich will eine Tour durch die ganze Ukraine machen und mit all den Leuten saufen. Zu einem herrlichen Konzert. Lauter bunte Getränke und ganz viele Zigaretten."