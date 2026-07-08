Musik-Halbjahrescharts Das sind Hit und Album des Jahres - bislang

Der virale Superhit "Gut genug" steht derweil nur auf Platz 53 in den Halbjahrescharts. Er wurde erst im Mai veröffentlicht, hatte also viel weniger Zeit, gestreamt und gekauft zu werden, als Songs, die schon seit Anfang des Jahres auf dem Markt waren.

Nummer-eins-Hit "Gut genug" hatte noch nicht so viel Zeit

Die Zusammenarbeit des Berliner Produzententeams Kitschkrieg mit dem Velberter Duo Blumengarten und der Rapperin Shirin David erreichte Ende Juni für zwei Wochen Platz eins der Charts.

Das Lied ist ein weltweites Internetphänomen: Vor allem in den USA ging der Song in Social Media viral. Superstars wie Wiz Khalifa, Lizzo oder Steve Lacy griffen den Track öffentlich auf. Es gibt viele Memes und Reels.

Es ist vor allem der nur ein paar Sekunden lange kurze Refrain von Blumengarten-Sänger Rayan, der in hohem Falsett die tröstenden deutschen Worte "Du bist gut genug" intoniert und das Lied zum Kult gemacht hat. Das scheint, wenn man es denn versteht, sehr gut in den Zeitgeist zu passen. Eine positive, unterstützende Botschaft in Zeiten von Optimierungswahn.

Halbjahreshit kann am Ende auch der Hit des Jahres sein

Im vergangenen Jahr war der Halbjahreshit später auch der Hit des Jahres: "Wackelkontakt" von Oimara. Bei den Alben lag zur Jahresmitte 2025 die Band Linkin Park vorn ("From Zero"), am Ende des Jahres dann Taylor Swift mit "The Life of a Showgirl". Auch 2024 hatte Swift den Sieg in den Album-Jahrescharts errungen, und zwar mit "The Tortured Poets Department".

Halbjahres-Charts 2026 der Singles - Top 5:

"The Fate Of Ophelia" von Taylor Swift "Lush Life" von Zara Larsson "Where Is My Husband!" von Raye "Golden" von Huntr/x ("KPop Demon Hunters"-Cast) "Ordinary" von Alex Warren

Halbjahres-Charts 2026 der Alben - Top 5: