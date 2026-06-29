Köln (dpa/lnw) - Sänger Herbert Grönemeyer (70, "Männer", "Flugzeuge im Bauch") geht im Jahr 2027 auf große Tour – und das Interesse an Tickets ist offenbar groß. Mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft. Nun kündigt der Veranstalter zwei Zusatz-Shows mit dem Musikstar aus Bochum an – eine davon in Köln. Das Bonus-Konzert werde dort am 21. Juni 2027 in der Lanxess-Arena stattfinden. Grönemeyer macht damit bei seiner Tour zweimal Halt in Köln. Das erste Konzert ist am 5. Juni 2027 geplant. Es ist bereits ausverkauft.
Musik Grönemeyer kündigt Zusatzkonzerte für Tour 2027 an
dpa 29.06.2026 - 12:03 Uhr