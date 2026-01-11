Musik Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben

Ihre Musik mit Hits wie "Casey Jones", "Touch of Grey" oder "Truckin'" war die Soundkulisse für die Drogen-Trips der Blumenkinder. Die Grateful Dead wurden von einer treuen Fangemeinde begleitet. Sogenannte Deadheads zogen mit der Band von einem Auftritt zum nächsten. Die Musiker verdienten ihr Geld überwiegend durch Konzerte und nicht durch Plattenverkäufe. Nach dem Tod von Garcia 1995 im Alter von 53 Jahren löste sich die Band auf, doch später traten die Dead-Musiker um Bob Weir und Mickey Hart wieder gemeinsam auf.