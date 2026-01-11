Musik Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben

Los Angeles - Der Gitarrist der legendären Rockband Grateful Dead, Bob Weir, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Nachricht über den Tod des Gründungsmitglieds wurde auf seinem offiziellen Instagram-Account, der Plattform X und auf seiner Webseite veröffentlicht. Weir sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, hieß es in der Mitteilung. Nach einem "mutigen" Kampf gegen Krebs sei er einer Lungenerkrankung erlegen, wird in dem Posting ausgeführt. Laut der "Los Angeles Times" bestätigte die Familie den Tod des Musikers gegenüber der Zeitung.