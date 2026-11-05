Musik: Giovanni Zarrella veröffentlicht neues Weihnachtslied

Köln - Er liebt "Last Christmas" von Wham! und "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey: Nun steuert Sänger Giovanni Zarrella (48, "Fantastico") ein eigenes neues Weihnachtslied zum musikalischen Festtagsprogramm bei. Der Song heißt "Every Day Feels Like Christmas" und soll - so die Ambitionen - bestenfalls ein weltweites Publikum in fröhlich-besinnliche Stimmung versetzen. Zarrella singt ihn auf Englisch - durchaus ungewöhnlich, denn sein Repertoire ist bislang vor allem italienischsprachig.