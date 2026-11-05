Musik: Giovanni Zarrella veröffentlicht neues Weihnachtslied

Musik zur Weihnachtszeit zu machen, sei seit jeher sein Traum, sagte Zarrella, der in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen ist. "Weihnachten ist für mich vor allem der Moment, in dem der Stecker gezogen wird. Das Telefon wird liegen gelassen, und man kann sich richtig fallen lassen", sagte er. Das sei in seiner Familie die schönste Zeit im Jahr. "Und genau für diese Zeit wollte ich schon immer Musik machen." Für das Projekt haben sich er und der Musik-Anbieter Amazon Music zusammengetan. "Every Day Feels Like Christmas" ist dort exklusiv erhältlich.