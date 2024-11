Der Australier Petersen, der als Kind im Film "Smiley" mitgespielt hatte, habe in den letzten Jahren bei der Tribute-Show "Best Of The Bee Gees" mitgespielt, berichtete PA. Er habe am Samstag noch eine Show gespielt und sei am frühen Montagmorgen im Schlaf gestorben, zitierte die Nachrichtenagentur einen Vertreter der Gruppe.