Musik: Festspiele Erl feiern Rekord mit neuem Intendanten Kaufmann

Erl - Star-Tenor Jonas Kaufmann hat den Tiroler Festspielen Erl (Österreich) in seiner ersten Spielzeit als Intendant eine Rekord-Wintersaison beschert. Die Auslastung lag bei 94 Prozent, wie die Festspiele mitteilten. Das sei ein Rekord im Vergleich zu den bisherigen Winterfestspielen. 7600 Besucher wurden in der Saison, die am Montag zu Ende ging, gezählt. Auch die wirtschaftliche Bilanz der Saison, in der unter anderem eine Neuinszenierung der Puccini-Oper "La Bohème" auf die Bühne kam, falle "außerordentlich gut aus".