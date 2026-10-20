Musik Fanny Hensels "Das Jahr" wird zum Orchesterwerk

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Philharmonie betritt weiter musikalisches Neuland: Gemeinsam mit dem Mozarteumorchester Salzburg und dem Scottish Chamber Orchestra hat die Philharmonie den Klavierzyklus "Das Jahr" von Fanny Hensel aus dem Jahr 1841 orchestrieren lassen. Bei der deutschen Erstaufführung am 31. Oktober im Dresdner Kulturpalast ist auch der Komponist des Werkes, Detlev Glanert, zu Gast, teilte die Philharmonie mit. Die aus Israel stammende Dirigentin Bar Avni gibt dabei ihr Debüt in Dresden.