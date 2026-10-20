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  4. Fanny Hensels "Das Jahr" wird zum Orchesterwerk

Musik Fanny Hensels "Das Jahr" wird zum Orchesterwerk

Zwölf Stücke für zwölf Monate: Fanny Hensels «Das Jahr» entstand 1841 für Klavier. Nun erklingt der Zyklus in Dresden als Orchesterwerk und deutsche Erstaufführung.

Musik: Fanny Hensels Das Jahr wird zum Orchesterwerk
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Die Dresdner Philharmonie bringt als deutsche Erstaufführung eine Orchesterfassung von Fanny Hensels Klavierzyklus "Das Jahr" heraus. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Philharmonie betritt weiter musikalisches Neuland: Gemeinsam mit dem Mozarteumorchester Salzburg und dem Scottish Chamber Orchestra hat die Philharmonie den Klavierzyklus "Das Jahr" von Fanny Hensel aus dem Jahr 1841 orchestrieren lassen. Bei der deutschen Erstaufführung am 31. Oktober im Dresdner Kulturpalast ist auch der Komponist des Werkes, Detlev Glanert, zu Gast, teilte die Philharmonie mit. Die aus Israel stammende Dirigentin Bar Avni gibt dabei ihr Debüt in Dresden.

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Italien-Reise als Inspiration

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) war eine deutsche Komponistin der Romantik. Die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy machte sich auch als Pianistin und Dirigentin einen Namen und war mit dem Maler Wilhelm Hensel verheiratet. Ihr Klavierzyklus "Das Jahr" umfasst zwölf Charakterstücke, die jeweils einem Monat gewidmet sind. Inspiriert wurde das Werk von einer Italienreise, Naturerlebnisse, Jahreszeiten und Eindrücke der Reise verbinden sich darin. 

Im zweiten Teil des Konzertabends, der am 1. November wiederholt wird, folgt mit dem Violinkonzert von Johannes Brahms ein zentrales Werk der Romantik. Solist ist Vadim Gluzman.