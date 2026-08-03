Es wird komplett von Ehrenamtlichen am Laufen gehalten. Sie sind auf Spenden und Stiftungen angewiesen. Das sei vielen nicht bewusst, sagt Borgmann. "Das Projekt ist mittlerweile so bekannt, dass es von außen als professionelle Kultureinrichtung gesehen wird."

Mehr als der Klang in der Kirche

Die zur Stiftung gehörende "cage academy" veranstaltet in den Tagen um den Klangwechsel einen Meisterkurs für die Interpretation zeitgenössischer Vokalmusik mit Studierenden und Profis. In diesem Jahr sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ungarn, der Schweiz, Polen, Belgien und Deutschland dabei. Es gibt Aufführungen, Konzerte und eine Ausstellung.

Um das Orgelprojekt und weitere Aktivitäten in die Zukunft zu tragen, braucht es Kreativität. An den Wänden der unsanierten Burchardi-Kirche hängen individuell gestaltete Fördertafeln - eine für jedes Jahr bis zum Ende der Aufführung. Jede brachte Sponsorengeld in die Kasse. Künstler stellen Werke zur Verfügung, deren Erlös zum Teil ebenfalls in das Projekt fließt. Es gibt vielfache Unterstützung, sagt Anneli Borgmann.

Ziel sei aber, dass die Stiftung Kapital anhäuft, damit weitere Generationen davon zehren können. Mit weißen Handschuhen zeigt sie das jüngste Vorhaben: eines der Final Tickets. Es ist eine vererbbare Eintrittskarte zur Abschlussveranstaltung am 4. September 2640. Dann verklingt das Konzert. 2.640 Tickets für je 2.640 Euro sollen verkauft werden. Wie viele schon weg sind, verrät Anneli Borgmann nicht. Sie sagt aber soviel: "Es ist erfreulich angelaufen, es ist eine Erfolgsgeschichte für uns."