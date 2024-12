Den Interviews sind kurze Einleitungen vorangestellt, die die Interviewsituation beschreiben. So erfährt man, dass Sir Paul, den Gernandt den "wahrscheinlich wichtigsten noch lebenden Popstar der Musikgeschichte" nennt, not amused war, als er - seines Zeichens damals schon überzeugter Veganer und Tierschützer - 1989 mit einem Auto mit Sitzen aus echtem Leder zu Alfred Bioleks (1934-2021) Sendung "Mensch Meier" in Köln-Bocklemünd gefahren wurde.