Musik "Everything Under The Sun" - Neues von Nickelback

Aus Sicht von Mike Kroeger hat das Ganze auch viel mit den Kontroversen um die Band zu tun. "Die Wahrheit ist: Wenn Du keine heftige Reaktion bei den Menschen auslöst, dann hast Du wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Wenn Du auf der einen Seite die Fans und auf der anderen Seite die Hater hast, ist das erfolgversprechender, als wenn alle sich in der Mitte befinden und sagen: Es ist ganz okay. Dann bist Du erledigt."

Kroegers Kinder wegen Nickelback gemobbt

Doch das Ganze hatte auch seinen Preis, wie der 54-Jährige im dpa-Interview erzählt: "Mich persönlich haben die Memes nicht so sehr interessiert wie das Mobbing, dem meine Kinder ausgesetzt waren, weil sie damit in Verbindung gebracht wurden", sagt er. "Sie wurden gnadenlos gemobbt - wie Kinder das nun mal machen. Kinder können schrecklich sein, böse. Meine Kinder wurden beide deswegen fertig gemacht und ausgeschlossen. Das hat mich traurig gemacht. Und noch schlimmer war, dass sie es mir jahrelang nicht erzählt haben, um mich zu schützen."

Inzwischen sind seine Kinder erwachsen, machen selbst Musik - und die Hasswelle scheint abgeebbt. "Ich weiß nicht, ob uns plötzlich alle mögen oder ob sie einfach zu den nächsten weitergezogen sind. Die armen Kerle bei Imagine Dragons haben die nächste Scheiße-Welle abbekommen, nachdem die Leute damit fertig waren, gemeine Sachen über uns zu sagen."

Weiter sagt Kroeger: "Imagine Dragons sind unsere Freunde und es tut mir wirklich leid für sie, dass sie damit konfrontiert werden. Aber ihren Erfolg bedauere ich nicht. Sie haben eine der größten Singles der Geschichte herausgebracht, also kommen sie schon klar. Und man muss sich wirklich fragen, welchen Wert diese Meinungen haben, diese anonymen Hater. Ich kann mir nichts vorstellen, das feiger ist."

Kroeger: Bei Nickelback "wie bei der Mafia"

Kroeger und Nickelback wollen in jedem Fall - trotz oder wegen allem - weitermachen. "Ich glaube nicht, dass wir aufhören, bis irgendjemand nicht mehr kann, stirbt oder einen Arm verliert oder so etwas." Er zieht Vergleiche zu seiner langjährigen Partnerschaft mit seiner Ehefrau Angela: "Wir sind seit 28 Jahren zusammen und haben vor langer Zeit beschlossen, dass es für immer ist. Es gibt nur noch einen Ausweg - wie bei der Mafia. Und das ist der mit den Füßen voran."