Im Halbfinale mussten 16 Länder um die letzten zehn Finalplätze kämpfen. Geschafft hat es wie erwartet einer der Favoriten, JJ aus Österreich. Der Countertenor singt buchstäblich in den höchsten Tönen um vergebene Liebesmüh, vor einem Bild tosender See. Im Finale steht für Israel auch Yuval Raphael, eine Überlebende der palästinensischen Terroranschläge auf Israel am 7. Oktober 2023. Ihr Lied "New Day Will Rise" besingt die Hoffnung, dass es immer wieder aufwärts geht.