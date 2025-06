München (dpa/lby) - Gut fünf Jahre nach dem Tod von Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson kommt ihr musikalischer Partner Per Gessle erstmals mit neuer Sängerin wieder nach Deutschland. Auf dem Münchner Tollwood-Festival wollen die beiden am Montag (19.00 Uhr) das Erbe von Roxette mit Hits wie "The Look", "Joyride" oder "It must have been love" am Leben erhalten.