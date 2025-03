Musik Er inspirierte sie zu "Jolene": Dolly Partons Mann gestorben

Die Geschichte hinter "Jolene"

In einem von Partons erfolgreichsten Hits, "Jolene", geht es um Dean - und um eine Bankangestellte, die ihm schöne Augen machte. "Sie war schrecklich verknallt in meinen Mann", sagte die Sängerin 2008 dem öffentlichen Rundfunk NPR. Parton habe zu Dean gesagt: "Verdammt, du verbringst eine Menge Zeit in der Bank. Ich glaube nicht, dass wir so viel Geld haben."