Musik: Die Hosen sagen Tschüss - Deutscher Tourstart in Stuttgart

Die letzte Setlist

Bei den Konzerten wird die Band noch einmal alles auffahren, was sie ausmacht: Auf dem letzten, dem insgesamt 16. Studioalbum, das die "Hosen" auch in Stuttgart vorstellen wollen, gibt es Gröl- und Spaß-Lieder wie "Lass mal nicht machen", Pogo-Punk-Lieder wie "Wir waren nie weg", Lieder mit klarer Haltung wie "Was ist mit uns los" und persönliche Einblicke in die Vaterschaft von Frontmann Campino ("Glück"). Ganz sicher gehören auch Klassiker wie "Tage wie diese", "Alles aus Liebe", "Bonnie&Clyde" oder "Hier kommt Alex" wieder fest zum Programm, vielleicht auch der "Eisgekühlte Bommerlunder".