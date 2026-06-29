Musik: Deutsche und ukrainische Musiker setzen Zeichen in Lwiw

Musiker wollen ein Zeichen der Hoffnung setzen

"Es ist uns ein wichtiges Anliegen, in diesen schwierigen Zeiten Solidarität zu zeigen und ein Zeichen der Hoffnung zu setzen", sagte Andreas Dude, Kontrabassist der Elbland Philharmonie. Er hatte das Projekt auf privater Basis ins Leben gerufen und im Kollegenkreis Mitstreiter gefunden. Für die Reise nehmen die Musiker eine knappe Woche Urlaub. "Wir haben eine Vorstellung von der Situation vor Ort durch Bilder und Berichte, rechnen aber mit emotional bewegenden Momenten", sagte Dude der Deutschen Presse-Agentur.