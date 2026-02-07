Musik Der mausigste Hit des Jahres

Warum alle plötzlich Maus sagen

Druckluft-Frontman Hertel hatte sich den Begriff schon vor zwei Jahren mal in seine Notizen-App geschrieben, wie er sagt. "Das lag einfach in der Luft." Als ihm dann der Refrain eingefallen war, halfen zwei weitere Männer mit, daraus einen Hit zu machen. Der eine war Oliver Wiesmann, ein Freund und Kommilitone von Hertel. Der andere war Moritz Helf, der auch unter seinem Künstlernamen Mo-Torres bekannt. Er schrieb laut Hertel die Strophen. "Als ich den Text zum ersten Mal las, dachte ich: Alter, das isses!".

Der Hit folgt nun konsequent den Regeln der Gegenwart. Es gibt einen eigenen Tanz, der auf Social Media kursiert, und die Maus wird allerorten zum Trendkostüm ausgerufen.

Zudem haben Druckluft gemeinsam mit der Partysängerin Nancy Frank eine etwas knalligere Version für den Ballermann aufgenommen, die im Après-Karneval zum Einsatz kommen kann. Das Lied steht damit auch für die die Annäherung zwischen Karnevals- und Mallorcakultur, über die ältere Frohsinnspuristen die Nase rümpfen.

Tanz, TikTok, Ballermann

Hertel kann mit dieser Kritik wenig anfangen. "Ich bin persönlich auch ein Ballermann-Gänger", sagt er. Ballermann und Karneval hätten sich in den vergangenen Jahren ohnehin immer mehr überschnitten.

Noch liegt der Fokus von Druckluft allerdings auf der sogenannten fünften Jahreszeit. Von Januar bis Rosenmontag hat die Band rund 165 Auftritte - in der Spitze bis zu zehn am Tag. Da muss man schon eine Ausdauermaus sein. "Wir reiten jetzt quasi auf der Maus durch die Session", sagt Hertel.