Fürth (dpa/lby) - Wer diesen Sommer in Bayern auf ein Musikfestival möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Das Landesamt für Statistik hat in einer Sonderauswertung nicht nur Tickets, sondern auch klassische Ausrüstung - vom Zelt über Dosensuppe bis zum Duschgel betrachtet. Vieles hat deutlich schneller zugelegt als die allgemeine Inflationsrate.