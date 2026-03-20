Musik-Comeback des Jahres Was BTS zu einer der erfolgreichsten Bands macht

Warum BTS keine typische K-Pop-Band ist

Dass ausgerechnet BTS zur erfolgreichsten K-Pop-Band werden würde, war keineswegs absehbar. Tatsächlich ist die Gruppe kein typisches Industrieprodukt, wie es viele andere Bands des Genres sind. Die sieben Mitglieder schreiben ihre Songs größtenteils selbst und haben dabei erheblichen kreativen Einfluss – vom Coverdesign bis hin zur Musikproduktion.

Zudem gelang ihnen ihr Durchbruch als regelrechte Underdogs, denn ihr Label BigHit Entertainment war damals im Vergleich zu den großen K-Pop-Agenturen noch ein kleines Unternehmen. Ebenso ist besonders, dass die Mitglieder von BTS sich immer wieder auch zu sensiblen Themen geäußert haben, etwa Depressionen, Selbstakzeptanz und dem Umgang mit gesellschaftlichem Druck.

Wegen ihrer ermutigenden Botschaften hat sich rund um die sieben Südkoreaner eine besonders treue Fangemeinschaft gebildet. Wegen ihrer Loyalität nennen sich die Anhänger der Band "Army". Das Fan-Netzwerk ist in dutzenden Ländern auf allen Kontinenten aktiv und organisiert sich oftmals auch zivilgesellschaftlich. So ist die BTS-"Army" dafür bekannt, Wohltätigkeitskampagnen zu organisieren oder soziale Projekte zu unterstützen.