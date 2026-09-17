Musik "Cheers to cosiness" – Oktoberfest-Musical in München

Bühnenstück auf Deutsch und Englisch

Das alles entsteht vor dem Hintergrund einer Theatertruppe, die das Stück auf der Bühne erst entwickelt und dabei unterschiedliche Vorstellungen von der Erzählung über das womöglich größte Volksfest der Welt in Einklang bringen muss. Es ist ein Metadrama, ein Spiel-im-Spiel, ein Stück-im-Stück, bei dem sich der Eindruck nicht abschütteln lässt, auch bei der Entwicklung der Idee könnte die ein oder andere Maß Bier eine Rolle gespielt haben.