München - Andrea Kaiser übernimmt bei der Castingshow "The Voice Kids" ab 2027 die Moderation. Das teilte der Sender Sat.1 in München mit. Die Aufzeichnungen der neuen Staffel starten demnach im November. Die Sendung der an "The Voice of Germany" angelehnten Show ist ab Frühjahr 2027 bei Sat.1 und auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Kaiser ist bei Sat.1 auch als Sportjournalistin im Einsatz.
Musik-Castingshow Andrea Kaiser wird neue Moderation für "The Voice Kids"
dpa 04.10.2026 - 14:28 Uhr