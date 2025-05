Musik: Céline Dion nicht bei ESC-Probe

Basel - Céline Dion ist bei der Probe am Vortag des Eurovision Song Contests (ESC) nicht dabei gewesen - und nährt damit Befürchtungen, dass sie auch zum Finale in Basel nicht kommt. Erstmals sagten die Moderatorinnen, die Sängerin könne am Samstagabend leider nicht dabei sein. Ein offizielles Statement des Managements lag nicht vor. Die Fans hoffen weiter auf einen Überraschungsauftritt. Es wurde wie schon im Halbfinale eine Videobotschaft eingespielt, in der Dion sagte, sie würde nichts lieber tun, als dabei zu sein.