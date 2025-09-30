Musik: Boyzone macht Bühnen-Comeback

London - Sind denn die 90er-Jahre zurück? Zumindest was Musik betrifft, könnte man manchmal den Eindruck bekommen. Nach Oasis hat nun auch die irische Boyband Boyzone eine Rückkehr auf die Bühne angekündigt - vorerst aber nur einmalig. "Wir werden noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen für eine weltweit einzigartige Show im Emirates-Stadion am Samstag, den 6. Juni 2026", hieß es auf dem Instagram-Account der Band um Ronan Keating (48). Tickets für das Londoner Konzert sind demnach vom 7. Oktober an erhältlich.