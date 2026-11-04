Musik: Blume würdigt Herbert Blomstedt als Jahrhundertdirigenten

Göteborg/München - Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) hat den weltberühmten Musiker Herbert Blomstedt nach dessen Tod als Jahrhundertdirigenten gewürdigt. "Bayern war ihm über Jahrzehnte eine musikalische Heimat. Besonders eng und herzlich war seine Verbindung zu den Bamberger Symphonikern, deren Entwicklung und unverwechselbaren Klang er seit den frühen 1980er-Jahren entscheidend mitprägte", sagte Blume in München. 2006 war Blomstedt, der am Mittwoch mit 99 Jahren gestorben ist, zu ihrem Ehrendirigenten ernannt worden.