Musik: Bewegendes Konzert deutscher und ukrainischer Musiker

Dresden/Lwiw - Das Solidaritätskonzert deutscher Musiker für die Ukraine in Lwiw (Lemberg) hat viel Resonanz ausgelöst. "Die Reaktionen waren überwältigend. Nun sind wir alle wohlbehalten und mit unvergesslichen Erfahrungen zurück", sagte Organisator Andreas Dude der Deutschen Presse-Agentur. Neun Musiker aus Dresden und eine Musikerin aus Berlin hatten sich am Samstag in der Philharmonie in Lwiw in die Reihen des dortigen Orchesters gesetzt und Werke von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven und Moritz Moszkowski interpretiert.