Musik: Bewegendes Konzert deutscher und ukrainischer Musiker

Dude hatte sich vor dem Konzert an das Publikum und die Kollegen gewandt. "Wir Musiker aus Deutschland haben großen Respekt vor den immensen Herausforderungen, denen Ihr Land und Ihre Familien gegenüberstehen. Seien Sie gewiss: Wir stehen an Ihrer Seite und möchten Ihnen unsere Solidarität ausdrücken. Die Menschen in der Ukraine haben eine solche Stärke und einen solchen Durchhaltewillen bewiesen, dass man fast von einem Wunder sprechen möchte. Verlieren Sie die Hoffnung für Ihr Land und Ihr Volk nicht. Ziehen Sie Kraft aus der Musik - denn sie verbindet uns alle als Menschen."