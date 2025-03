Zuvor musste Shakira ("Hips Don't Lie", "TQG") bereits in ihrem Heimatland ein Konzert absagen, weil beim Bühnenaufbau in Medellín das Dach beschädigt worden war. Auch ihr Auftritt Mitte Februar in der peruanischen Hauptstadt Lima war ausgefallen. Die Sängerin war mit starken Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht worden.