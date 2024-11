Die Punkrockband war im Frühjahr in zwölf autonomen Jugendzentren in Ostdeutschland zu Gast - damit nach Angaben des WDR auch an Orten, die symbolisch für eine Gegenbewegung in Regionen stehen, in denen rechtsmotivierte Straftaten zuletzt zugenommen hätten. So sei die Tour vielerorts auf Gegenwind gestoßen, teilweise sogar mit Drohungen physischer Gewalt seitens rechter Gruppen, die darauf abzielten, die Besucherinnen und Besucher einzuschüchtern, hieß es weiter.