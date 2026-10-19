Musik aus Verstärkerbox: 40 Menschen feiern unerlaubt – Polizei löst Party auf

München (dpa/lby) - Eine Feier mit etwa 40 Menschen und lauter Musik hat in München einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten am Sonntagnachmittag wegen Ruhestörung den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Schon in der Nacht zuvor waren die Beamten wegen Ruhestörungen am selben Ort im Einsatz gewesen. Die Feier reichte demnach bis auf den Gehweg, mit einer Verstärkerbox wurde laute Musik gespielt.