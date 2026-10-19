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  4. 40 Menschen feiern unerlaubt – Polizei löst Party auf

Musik aus Verstärkerbox 40 Menschen feiern unerlaubt – Polizei löst Party auf

Laute Musik und eine Feier bis auf den Gehweg: In München rückt deshalb die Polizei aus. Bei dem Einsatz werden zwei Beamte verletzt.

Musik aus Verstärkerbox: 40 Menschen feiern unerlaubt – Polizei löst Party auf
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Die Polizei rückte wegen Ruhestörung auf einer Feier aus. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

München (dpa/lby) - Eine Feier mit etwa 40 Menschen und lauter Musik hat in München einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten am Sonntagnachmittag wegen Ruhestörung den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Schon in der Nacht zuvor waren die Beamten wegen Ruhestörungen am selben Ort im Einsatz gewesen. Die Feier reichte demnach bis auf den Gehweg, mit einer Verstärkerbox wurde laute Musik gespielt.

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Den Angaben zufolge verhielten sich die Verantwortlichen gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv. Die Polizei löste die Feier auf und sprach Platzverweise aus. Diese wurden nicht befolgt. 

Zwei Männer und eine Frau leisteten laut einem Polizeisprecher Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Gegen drei Menschen wurden Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Ruhestörung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.