Viel Lob für die Absage

Nach der Bewertung der Posts durch RIAS NRW hatte das "Concerned Reggae Collective" gemeinsam mit "Artist against Antisemitism" in einem öffentlichen Brief die Absage von weiteren Konzerten im Rahmen der derzeitigen Europa-Tour des Musikers gefordert. Dem folgten Konzertveranstalter in Wien und Innsbruck und sagten die Auftritte des jamaikanischen Künstlers ab, der sich in der Vergangenheit auch laut RIAS NRW immer wieder gegen Rassismus und Diskriminierung ausgesprochen hatte. Bei Kommentaren im Internet bekam das Backstage, größtes Subkulturzentrum der Landeshauptstadt, für die Entscheidung viel Rückenwind.