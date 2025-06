Bereits eine Woche nach dem Hütesfest steigt in Meiningen die nächste große Party. Die Fête de la Musique wird jedes Jahr pünktlich zur Sommersonnenwende und damit am längsten Tag des Jahres weltweit gefeiert. Und so natürlich auch in Meiningen. In diesem Jahr haben sich rund 40 Bands, Solokünstler, Ensembles und Chöre angemeldet, um am 21. Juni für gute Musik und ausgelassene Stimmung zu sorgen.