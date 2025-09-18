Musicals Andrew Lloyd Superstar? Wie Webber wiederentdeckt wird

Die Londoner "Evita"-Inszenierung (war bis 7.9. im Spielplan) erregte in erster Linie deshalb Aufsehen, weil eine der wichtigsten Szenen nicht live im Theatersaal zu sehen war.

Hauptdarstellerin Rachel Zegler als argentinische First Lady Eva Perón sang "Don't Cry for Me, Argentina" auf einem Außenbalkon des Londoner Palladium-Theaters - und unterhielt dabei Passanten unten auf der Straße.

Für das viele Pfund bezahlende Publikum im Saal wurde das berühmte Lied lediglich per Video gestreamt. Webber gab zu Protokoll, diese Inszenierungsidee zu mögen, weil echtes Volk ins Spiel komme. Der Gratis-Auftritt hatte sich natürlich schnell herumgesprochen.

"Starlight Express", "Cats" und "Phantom" sind ohnehin populär

Apropos Menschenmenge: Für weite Teile der Bevölkerung in Deutschland, die insgesamt als wenig Musical-affin gilt, war Webber nie richtig out.

Das Rollschuh-Musical "Starlight Express" läuft seit 37 Jahren in Bochum und hat einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als erfolgreichstes Musical an einem einzigen Standort: mehr als 19 Millionen Besucher, um die 14.000 Vorstellungen.

In Österreichs Hauptstadt Wien ist seit März 2024 eine Neuproduktion von Webbers Musical "Das Phantom der Oper" zu sehen. Die Inszenierung des britischen Theaterproduzenten Cameron Mackintosh lief vorher unter anderem in Sydney. Wegen hoher Nachfrage wurde die Schauerromantik-Show im Raimund-Theater verlängert und bleibt bis mindestens Juni 2026.

Auch "Cats" geht 2025 wieder im deutschen Sprachraum über die Bühne - in einer aufgefrischten Version vom Londoner Westend im englischen Original. Die Aufführungen des Musicals in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Berlin waren gut besucht. Zürich steht noch an (bis 21. September).

Nach dem peinlichen "Cats"-Film konnte es nur bergauf gehen

Dabei war es das Schrottplatz-Musical "Cats" - wenn auch ohne direkte Schuld Webbers -, das einst das Ansehen des Hit-Autors zu einem Tiefpunkt führte.

Tom Hoopers missglückte "Cats"-Verfilmung floppte 2019 trotz Stars wie James Corden, Judi Dench, Jennifer Hudson und Taylor Swift. Doch das scheint vergessen.

In New York feierte jüngst in einem Off-Theater eine "Cats"-Neuinterpretation große Erfolge. Das Musical wird als queere Ballroom-Revue zelebriert - katzenkostümfrei. Der Hit soll nun 2026 auf Betreiben von Webber persönlich an den Broadway kommen. Webber ist einfach so lange uncool, bis er wieder cool ist.