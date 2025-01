Musical Premiere in Sisis Geburtsstadt: "Elisabeth" in München

München - Szenen-Applaus, Jubel und Standing Ovations: "Sisis" Geburtsstadt München hat die halb-szenische Fassung des Dauerbrenner-Musicals "Elisabeth" im Deutschen Theater begeistert gefeiert. Nach Stationen im Schloss Schönbrunn in Wien und einem Sommergastspiel in China kommt die im Vergleich zum pompösen Musical eher abgespeckte Theaterfassung nun nach Deutschland und machte erstmals Station in der Stadt, in der die spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich an Heiligabend 1837 geboren wurde.