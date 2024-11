München - Fernseh-Star und Komponist Michael Schanze (77) ist dankbar dafür, dass er in seiner Karriere so viel ausprobieren konnte. "Ich betrachte es als ein Riesen-Geschenk, dass ich so viele Leben haben durfte", sagte er bei der München-Premiere des Musicals "Eine Weihnachtsgeschichte" nach Charles Dickens, für das er die Musik beigesteuert hat.